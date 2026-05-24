生活を支える橋。川の多い日本にとって大事なものですが、誰が作ったかわからないいわゆる“勝手橋”がかなりの数あるんです。岐阜のある勝手橋の真相を追ったところ意外な事実が。 【写真を見る】一体誰が？観光地にある“謎の橋” 岐阜県内だけで700か所以上…取材でわかった意外な事実 他県では洪水につながったケースも ことし2月、SNSに投稿された1枚の写真。一見、どこにでもありそうな橋ですが、欄干に一枚の張り紙