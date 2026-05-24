本日5月24日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに中村倫也、劇団ひとり、山崎弘也が登場！中村と劇団ひとりは2度目、山崎は4度目の登場とあって、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9カ月ぶりの参戦となる中村は、「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「アレが6人いる感じ」と、メンバーをあるキャラクターに例えてスタジオは大笑い。そんな気の置けない男同士9人が、