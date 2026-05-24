この記事をまとめると ■「トランプ関税」と呼ばれる制度の都合で日本にアメリカ生産の日本車が順次輸入される ■アメリカ生産車を日本に入れるのは輸入車という扱いであり逆輸入車ではない ■逆輸入車は日本で生産されて海外へ送られた車両を再び日本に入れ直すことを指す 輸入車と逆輸入車ってなにが違う？ 結局は米国の最高裁判所が違憲と判断したトランプ関税（国際緊急経済権限法に基づく関税措置）に対処するための折衝過