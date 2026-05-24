アメリカのトランプ大統領は23日、メディアの取材に対し、イランと合意するか攻撃を再開するかは「五分五分だ」と述べ、24日までに方針を決める見通しを示しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、トランプ大統領が取材に対し、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、合意するか攻撃を再開するか「五分五分だ」と述べたと報じました。23日の遅くに政権幹部と協議し、24日までに方針を決定する見通しを示したと