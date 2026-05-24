◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)阪神の完封勝利とした23日の同一カード2戦目。両監督が勝負に出たワンシーンについて明かしました。これが生まれたのは1回裏。巨人の先頭打者・浅野翔吾選手が打球を打ち上げると、これを阪神の野手3選手が追うも、ポテンヒットとなりました。これで2塁に到達すると、後続のゴロの間に3塁へ進塁。続くゴロの間に生還を試みるも、前進守備を敷いた阪神の前に本塁タッチアウト