名優クリスチャン・ベイルが連続殺人鬼を演じた『アメリカン・サイコ』が日本公開され、今月で25周年だ。ベイル演じる端正なマスクの金融マンのハイソなマンハッタンの暮らしと、引き起こす凄惨な連続殺人の強烈なギャップのインパクトでもおなじみの本作。今回はそんな本作より、主に主演のベイルに関する裏話5つを紹介する！【写真】マジ？当初主演が予定されていた超人気イケメン俳優本作の原作はブレット・イーストン・