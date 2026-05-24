筆者の知人は10代の頃から「海外に長期滞在したい」という夢を抱いており、時間や場所にとらわれない働き方であるノマドというスタイルを知ったことが転機となりました。 パソコンとインターネット環境があれば仕事が完結するため、この働き方であれば夢を実現できると確信！ 将来の変化を考え「今がその機会かもしれない」と感じて、思い切って3か月間の海外滞在を決意したのですが……？ 壮大な誤解