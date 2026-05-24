元宝塚歌劇団雪組トップスターで、退団後は菊田一夫演劇賞、読売演劇大賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞するなど、破竹の勢いで活躍を続ける望海風斗。元宝塚歌劇団雪組男役スターで、退団後は『SIX』『SPY×FAMILY』『ジキル＆ハイド』とさまざまな作品でさらなる輝きを放つ和希そら。表現力あふれる歌声で観る者の心を鷲づかみにする2人が、ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』で本格初共演を果たす。稽古が始まっ