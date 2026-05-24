MLB公式カメラマンが撮影米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を捉えた1枚の写真が話題を集めている。まるでオーラを纏ったような姿に、「才能ありすぎ！」と撮影者に賛辞が贈られている。撮影されたのは、13日（同14日）の本拠地ジャイアンツ戦。大谷は投手に専念し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投した。左足を高く上げて投球動作に入った背後には、青い光の筋が長時間の露出撮影によるマジックのように幾重にも流れて