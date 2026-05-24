◆明治安田J２・J３百年構想リーグ第１８節磐田１−０札幌（２３日・プレド）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の連勝が７で止まった。リーグ最終のホーム・磐田戦は前半２１分に失点。反撃を試みるも、同アディショナルタイム（ＡＴ）にＤＦ西野奨太（２１）が右肩を亜脱臼し負傷退場。後半２４分にはＭＦ堀米悠斗（３１）が２枚目の警告を受けて退場し、数的不利となった状況を覆せず、０―１で敗れた。順位は東地区Ｂの２位が確