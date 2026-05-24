グラビアアイドルの三田悠貴(28)が23日までに自身のインスタグラムを更新。栃木県・鬼怒川温泉を訪れた様子を公開した。 【写真】後ろ姿は落ち着いた雰囲気でも…前に回るとドッキドキ 「いつかの鬼怒川温泉」とつづり、鬼の像の前でポーズを取る姿や浴衣でラーメンを食べるシーン、露天風呂などの思い出ショットの数々を投稿。17日の投稿でも迫力ある温泉動画を公開していたが、湯船につかって見えなかっ