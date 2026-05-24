森保監督は長友に関しては、「情」や「勝負」で選考したのではない森保一監督は2026年北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にDF長友佑都を選出した。長友は39歳で、W杯本大会は2010年南アフリカ大会から5大会連続となる。また過去4大会はすべての試合で先発出場していた。この長友の選出について森保監督は次のように説明した。「プレーヤーとしてインテンシティ高くプレーできる」「チームが戦う一員としてプレーしても