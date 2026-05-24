W杯優勝国連載?必要な育成現場のアップデートアメリカ、カナダ、メキシコの3か国で開催されるワールドカップまであと1か月を切った。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、今大会の目標に“W杯優勝”を掲げる。FOOTBALL ZONEでは「W杯優勝国の法則を探る」と題し、これまで優勝経験のある8か国を分析。最終回は育成の重要性について。（取材・文＝中野吉之伴／全6回の6回目）◇◇◇ワールドカップ優勝国をひ