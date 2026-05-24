5月15日、奈良県内でも昼下がりの気温は摂氏30度に迫っていた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）時の宰相が構える地元事務所から姿を現したのは、それでも白シャツの上に紺色のカーディガンを着込んだ男性だ。彼こそがいま、国会で“疑惑の人物”として取り上げられている高市早苗首相の公設第一秘書、木下剛志氏である。「高市早苗事務所長」の肩書も持つ木下氏。20年以上にわたって高市首相を支えてきた、側近中の側近