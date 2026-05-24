「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「段ボールの波状の部分」の正式名称、知っていますか？段ボールの断面を見ると、紙と紙の間に入っているなみなみの部分。荷物を守るために欠かせない構造ですが、普段は表面に隠れているため、名前まで知っている方は少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「中芯」でした！中芯は、段ボールの内側にある波状に加工された紙のことです。この波の形が