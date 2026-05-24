福岡県中間市に店を構えるラーメン店「天竺」。この店を守る大庭元明氏（56歳）は、ボートレースの選手でありながらラーメン店主という、稀代の「二刀流」を実現した人物だ。決して片手間で作られたわけではないラーメンの実力は、前編記事『「レースに出場しながら、ゲンコツを17時間かけて炊く」…現役ボートレーサーが《ラーメン屋》を始めた理由』の通り。本稿では、大庭氏のこれまでの人生と、二刀流生活の実態を追う。30年以