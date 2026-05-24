フランスのカンヌ国際映画祭で23日、濱口竜介監督の最新作「急に具合が悪くなる」で主演を務めた岡本多緒さんとヴィルジニー・エフィラさんの2人が、最優秀女優賞を受賞しました。濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」は、フランス・パリ郊外の介護施設を舞台に、施設長のマリーと、がん闘病中の演出家・真理が偶然出会い、友情を超える絆を結ぶ物語です。日本語とフランス語を交えて会話が行われ、主演を務めた岡本多緒さんとヴ