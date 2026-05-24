開幕二軍スタート、一軍昇格後もピリッとしなかった巨人の戸郷翔征が、待望の今季初勝利を挙げた。エースの復活にファンも喜びを爆発させたが、その翌日、球界の重鎮たちが動画でまさかの酷評配信。ネット上では困惑の声も……。【写真】ついに「戸郷はクビ」と言い出した、暴論を連発した昭和レジェンド投手たち5月19日にヨークいわきスタジアムで行われたヤクルト戦に先発した戸郷は、7回を115球、5安打無失点と好投し、今季