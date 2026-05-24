第79回カンヌ国際映画祭の授賞式で、抱き合って喜ぶ岡本多緒さん（左）とビルジニー・エフィラさん＝23日、フランス・カンヌ（ロイター＝共同）【カンヌ共同】審査員の米アカデミー賞監督のクロエ・ジャオさんが濱口竜介監督作「急に具合が悪くなる」に主演したビルジニー・エフィラさんと岡本多緒さんの名前を読み上げると、会場から大きな拍手と歓声が上がった。23日夜（日本時間24日未明）開かれたカンヌ国際映画祭授賞式。女