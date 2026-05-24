賃貸を選ぶ時、あるいは家を買う時、はたまた家をリフォームする時、広さや日当たり、設備の新しさ――そうした、表面的な事柄ばかりに目がいっていないだろうか。しかし、本質的に重要なのは暮らし始めてからの毎日の生活だ。そして、暮らしでなにより大切なのが「間取り」と「生活動線」である。戸建ては「上下階の移動回数を減らすのがコツ」快適さを左右する生活動線とは、そもそもどういったものなのか。まずは戸建てのケース