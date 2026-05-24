ファミレス業界で店舗数1位を誇る「ガスト」だが、現在既存のガスト店舗が他ブランドへ続々と“衣替え”されている。ガストを運営するすかいらーくHDは、2024年に買収した北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」の店舗を、2030年までをめどに現在の約4倍にあたる400店舗に引き上げると発表し、既存のガスト店舗などを、より割安な業態である資さんうどんの店舗へと切り替えていく方針だ。こうしていまガストが静かに消えつつあ