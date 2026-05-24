23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ロッテ戦の9回に5失点し敗戦投手になった楽天の守護神・藤平尚真について言及した。5月15日のソフトバンク戦以来の登板となった藤平は、6−2の9回にマウンドに上がるも、先頭の山口航輝に四球を与えると、井上広大、寺地隆成の連打でノーアウト満塁のピンチを招く。代打ポランコを空振り三振に仕留めるも、小川龍成、友杉篤輝の連続適時打で1