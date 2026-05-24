福田正博フットボール原論■６月15日に初戦を迎える日本代表のＷ杯。グループステージの戦い方やカギになるポジションはどこになるか？福田正博氏に聞いた。＞＞前編「日本代表26人の起用法を考察」【初戦はベストメンバー、ベスト布陣で】日本代表のＷ杯グループステージは６月15日（日本時間、以下同）から始まる。初戦のオランダ戦から中５日の６月21日に第２戦のチュニジア戦、そこから中４日の６月26日に第３戦のスウェ