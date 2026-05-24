22万人が毎年受験する「内申書制度」。教師による生徒の数値評価が受験のスコアとして使われるこの制度は、長年さまざまな形で批判にさらされてきた。「教師の好き嫌いが反映されている」「学校によって評価の基準が異なる」「毎日の授業態度が評価対象となり、ストレスが大きい」「テストで満点なのに4だった。不公平だ」人気ドラマシリーズ『三年B組金八先生』でも1979年放送「内申書」の回で、運送屋がわが子の内申書のために教