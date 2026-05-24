23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、阪神のドラフト1位・立石正広（創価大）について言及した。立石は同日の巨人戦に2安打2打点の活躍で勝利に貢献するなど、一軍に昇格してからここまで4試合全てで安打を放つなど、打率.412、3打点と流石の存在感を見せる。館山氏は立石について「巨人にいた長野さんみたいな懐の深さがあり、体の強さがあり、アウトコースのうまさがある。ど