福田正博フットボール原論■北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表の26人が発表された。その顔ぶれや各ポジションの人数から、福田正博氏がそれぞれの起用法を展望する。【Ｗ杯で最大の成果を出せる26人】北中米Ｗ杯に挑む日本代表26選手が決まった。その顔ぶれを見て、大きな驚きはなかったというのが正直な感想だ。サッカー日本代表のＷ杯メンバーを発表した森保一監督photo by Miki Sano森保一監督は代表を率いて８年。東京