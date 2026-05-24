竹俣 紅連載：『紅色の左馬』第34回スポルティーバとBSフジの競馬中継番組『BSスーパーKEIBA』とのコラボ企画、竹俣紅アナウンサーの連載『紅色の左馬』。今回は、番組で初めて挑戦した本馬場実況における裏話とともに、オークスで注目している"ドラマ"について綴ってもらった――。『BSスーパーKEIBA』では、毎週パドック進行を担当していますが、先週のＧ?ヴィクトリアマイルでは、パドック進行に加えて、初めて本馬場実況も担当