旧陸海軍に籍を置いた元軍人のほとんどはもはや鬼籍に入ってしまったが、遺品を整理していると思わぬものが見つかることがあるという。軍服や軍用時計、アルバム、書類などならまだいい（遺族が関心を持たない場合、ネットオークションに出品されることも多い）が、困るのは拳銃と実弾である。一人の元零戦搭乗員の回想から、戦時中、自決用に支給され、幸い生前に手放すことができた一丁の拳銃の運命について振り返る。【前編を読