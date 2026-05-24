年収3000万円男に養育費を請求近年、養育費の未払い問題への対策として民事執行法が改正され、“養育費を回収しやすくする”ための制度整備が進められている。これまで日本では、「義務があるのに元夫が養育費を払わない」「勤務先や財産がわからず差し押さえも難しい」といったケースが後を絶たなかった。ただ近ごろは、裁判所を通じて勤務先情報などを取得しやすくなるなど、ようやく“逃げ得”を防ぐ方向に動き始めている。だが