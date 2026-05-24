岡山県在住の角田博人さん（47歳・仮名）と佳澄さん（48歳・仮名）は、今年で結婚20年目を迎える夫婦だが、10年間不妊治療しても子どもを授からなかった。出産は諦めたものの「親になること」を諦めきれなかった夫妻は、博人さんの遠縁にあたる女児を養子として迎えることになった。幸せな生活を続けていた角田一家だったが、2年ほどが経ったある日、博人さんが妻に衝撃の告白をする。実は、養子縁組で迎えた穂香ちゃんは、博人さ