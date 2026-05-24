23日夜、2時間超特番枠『土曜プレミアム』（21時〜23時10分）で『ツッコミスター』（フジテレビ系）が放送される。M-1王者を含むファイナリストから無名の若手まで12人のツッコミ芸人がしのぎを削る同番組だが、特筆すべきは出場者の選定に粗品が関わったこと。お題の方向性や競技設計なども含めて、まさに粗品プロデュースの番組であり、大型企画における存在感の大きさは、かつて「土曜夜の顔」だった松本人志を彷彿とさせられる