「日々の生活に追われていて、ニュースや話題のことをあまり知らなくて…」俳優チョン・ミンチャンは最近、スターパックス店舗を訪れた認証写真をSNSに投稿し、批判を受けている。【写真】“あるコーヒー”を飲んで批判されたK-POPアイドルたち現在スターバックスは、5・18民主化運動の日に「タンクデー」などの文言を用いたマーケティングによって激しい逆風を受けている。全国的な不買運動も続いている状況だ。 （写真＝ス