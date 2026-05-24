飼育員が起こした衝撃的な事件2026年４月30日、妻の遺体を園内の焼却炉で損壊した疑いで、北海道旭川市に住む旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33歳）が逮捕された。2026年5月22日には殺人の疑いで再逮捕された鈴木容疑者は、取り調べに対し、妻への不満を語ることもあったという。「鈴木容疑者は3月31日の夜、自宅で妻・由衣さんを殺害したとされています。『ロープで首を絞めた』と供述しているそうです。遺体はその後、勤務