本宮泰風×山口祥行のダブル主演による『日本統一』が話題を呼んでいる。氷室蓮司と田村悠人、最強バディが日本最大の暴力団組織「侠和会」に所属しながら“極道界の頂点”を目指す大河任侠シリーズだ。2013年にヤクザVシネとしてスタートした『日本統一』は、2020年ごろから「配信」の追い風によって大ヒット。男性だけでなく、女性人気が高まっていった。最新作『日本統一74』が5月6日にリリースされたばかりだが、スピンオフや