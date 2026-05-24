◆パ・リーグソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）日本ハムは２３日、ソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）に逆転負けで４位転落。対ソフトバンクはワーストを更新する開幕７連敗で、新庄剛志監督（５４）の通算３００勝はお預けとなった。先発の左腕・細野晴希は１点リードの３回、４安打に四死球も絡んで４失点。近藤に同点打、柳田に勝ち越し２点打と、勝負どころで主軸に打たれた。３回４安打３