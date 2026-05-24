◆米大リーグジャイアンツ―ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツと対戦。５回の守備で悪夢に見舞われた。３―３から２番手フェディーがシュミットに１０号２ランを被弾。二塁打、四球、四球で満塁としＫＯされた。３番手リージャーがマウンドに送られ、ベーダーと対戦。カウント１―０