参政党に対する「東大生の評価」今月16日、東京大学の学園祭「五月祭」が爆破予告により異例の中止となった。ことの発端はその5日前に遡る。東大の政治系サークル「右合の衆」のXアカウントに以下のポストが投稿され、五月祭にて参政党代表の神谷宗幣氏の講演会の実施されることが告知されたのだ。差別的な主張を繰り返すと批判されている参政党に講演の場を与えるのは適切か？逆に参政党を排除することは言論の自由を棄損するこ