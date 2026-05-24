◆パ・リーグソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）日本ハムは２３日、ソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）に逆転負けで４位転落。対ソフトバンクはワーストを更新する開幕７連敗で、新庄剛志監督（５４）の通算３００勝はお預けとなった。８回にはこの日初昇格した高卒２年目の清水大暉投手（１９）がプロ初登板。２／３回を投げ２安打２失点と１軍の厳しさを味わったが、期待の大器がプロとしての一