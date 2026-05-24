「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。オークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）の予想を公開した。喉の調子が悪い粗品は、冒頭からかすれた声で本命馬を披露。「週末が雨なら予想は大きく変わったが、どうやら良馬場になりそうなので」と前日発売の単勝オッズで２番人気に支持されている１８番