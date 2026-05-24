広末涼子が復活に向けて再始動！またしても、広末涼子（45歳）の名前がネットを騒がせている。この4月に芸能活動再開を公表した広末だが、7月18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブで「バースデースペシャルライブ」を開催することが明らかになった。「芸能活動休止から約1年半ぶりとなる活動再開です。公式サイトを見ると、自身の弱さや病気などと向き合いながらゆっくりとできることを始めていくというスタンスが見て