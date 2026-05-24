突然ですが、「BMI」が何の略か知っていますか？みなさんもご自身の数値を確認！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Body Mass Index（体格指数）」でした！BMIとは、「Body Mass Index」の略語で、日本語では「体格指数」と呼ばれます。体重と身長の関係から算出される数値で、肥満や低体重の判定に用いられる指標です。計算方法は単純で、「体重（kg）を身長（m）の2乗で割る」ことで求められます。例えば、体重60kg、