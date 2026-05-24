結婚式に誰を呼ぶか結婚式を挙げようとなった時、何から決めたらいいのだろう。いつ、どこで……を考える時、必要なのが、どれくらいの規模でやるのか。つまり、何人くらい呼ぶのか。「結婚マーケット調査2025（リクルートブライダル総研）」によれば、結婚式の招待客数の全国平均は57.2人。20〜30人、30〜40人、50〜60人が、ほぼ同数の12％台。100人以上という人が約17％もいる一方、10人未満という方も5％近くいる。会場を決める