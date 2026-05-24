「本日はようこそいらっしゃいました！よろしくお願いします」「声を出せなくなっても、限りなく工夫して、このような発信をしています。今後も私は声優でいたいと思っています」5月23日の「難病の日」に公開されたTBSのYouTubeでこのように語ったのは、声優の津久井教生さんだ。津久井さんは2019年3月に体の異変を感じ、9月ににALS（筋萎縮性側索硬化症）の告知を受けた。しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほ