アメリカ海軍が発表した次世代の造船計画。その中核に据えられたのは、現代の軍事常識を覆す「原子力戦艦」だった。自らの名を冠した巨大兵器で世界の海を支配しようとするのは、かのドナルド・トランプ大統領。だが、そのきらびやかな「黄金艦隊」の裏には、天文学的なコストと、歴史上の独裁者たちにも通ずる「名前への異様な執着」が透けて見えるーー。駆逐艦時代の終焉と「戦艦」への先祖返り5月11日、アメリカ海軍が発表した