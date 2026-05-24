＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】注目を集めた行司の“デカ過ぎる”体格（全身有り）終盤の戦いとなっている大相撲夏場所。大きな体の力士たちが日々、ひとつの勝ち星を追いかけて、しのぎを削っているが、そんな中で力士と同じように体格が目立つ、23歳行司の姿に「行司デカ過ぎね？」「力士に転身すんのか？」とファンが注目する一幕があった。それは序二段六十六枚目・玄武丸（尾上）と序二段