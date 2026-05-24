◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)23日の阪神戦に先発登板した巨人・ウィットリー投手が、試合後に取材に応じました。これが7登板目の先発マウンドとなったウィットリー投手。2回までに5奪三振をマークするなど好投を見せるも、5回には阪神打線につかまり、6回途中3失点を喫しました。手応えのある球もあったとしながら、一番大事なことは“勝敗”だと言及。「自分の失点で負けたので、期待してくれたファンの