24日午前7時6分ごろ、長野県、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の王滝村と木曽町、岐阜県の高山市、下呂市、中津川市、それに郡上市です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県王