俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送される。公開された次回予告では、竹中直人演じる松永久秀が炎に包まれる衝撃的な場面が描かれ、SNSでは“平蜘蛛ボンバー”への期待が急速に高まっている。【予告】ネットをざわつかせた”人物”同作は、2026年放送の大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に据え、秀長の