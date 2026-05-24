「親と同居する未婚の大人」がいま、将来に向けたリスクを抱えています。内閣府の調査によると、未婚者の孤独感は有配偶者の約3倍に上り、さらに「家族との死別」が孤独を深める最大の要因とされています。埼玉県に住むタカシさん（仮名・46歳）も、優しすぎる母親の手厚い世話のもと、実家という“ぬるま湯”に浸かり続けてきました。しかしある日、〈同僚のひと言〉をキッカケに恐怖を覚え、46歳にして初めての実家脱出を決意し