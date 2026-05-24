「おかあさん、この石もらっていいですか？」――義実家の庭で使われずに転がっていた大きな石を譲り受け、新居の和室の窓辺に据えてみたら、意外なほどしっくりなじんだ。そんな"石の引っ越し"の顛末をある女性がThreadsに投稿したところ、「結構なじんでる」「この高さの石、めちゃくちゃ便利。我が家も欲しい！」と反響が広がり、13万件を超えるインプレッションを集めています。【写真】なじんでる！義実家の巨大庭石が新居の